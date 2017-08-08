اتحاد الكرة تعليقا على أحداث الفيصلي الأردني: القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها

بعد أحداث الفيصلي الأردني، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا رسميًا، بشأن البطولة العربية، التي استضافتها مصر، وانتهت الأحد الماضي، وتُوج بها الترجي التونسي، بعد فوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3-2.

وجاء البيان كالاتي:

بيان اتحاد الكرة ضد أحداث الفيصلي الأردني

بمناسبة انتهاء البطولة العربية للأندية يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهموا في إنجاح البطولة التى استضافتها مصر على أرضها الطاهرة وبقلبها النابض بالعروبة والحب لكل الأشقاء العرب.

والاتحاد المصري إذ يتجه بهذا الشكر ليثمن موقف الاتحاد العربي لكرة القدم على ثقته الكبيرة وإصراره على إقامة البطولة في مصر، كما يثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية المعنية بتنظيم البطولة ما ضمن لها النجاح والتقدير الذي لقيته من كل متابعيها، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وإذا كان الاتحاد المصري يأسف لما لحق بختام البطولة من سلوك غير رياضي وغير أخلاقي من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن الاتحاد العربي لكرة القدم لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم.

اتحاد الكرة رداً على أحداث الفيصلي الأردني: القانون يأخد مجراه

كما أن الاتحاد المصري على يقين من أن القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها بمواجهة ومطاردة ومنع كل الخارجين على القانون.

وفي هذا الصدد فإن الاتحاد المصري يؤكد أن ما حدث لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني والكرة الأردنية، إلا أن ذلك لن يمنع من أن يأخذ القانون مجراه ضد أي جرم يرتكب في ملاعبنا وضد أي إضرار بالمنشآت الرياضية، حفاظا على مكانة البطولات العربية لدينا جميعا.