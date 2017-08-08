مصدر يكشف عن موعد رحيل غالي إلى النصر السعودي

أكد مصدر مقرب من حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن قائد المارد الأحمر، بات على مشارف الانتقال إلى النصر السعودي لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت بعض التقارير السعودية، قد أشارت إلى حصول النصر السعودي على توقيع اللاعب حسام غالي، للانضمام إلى صفوفه لمدة موسم مقابل الحصول على 800 ألف دولار.

رحيل غالي في نهاية الاسبوع

وكشف المصدر، أن غالي، لا يمانع في التجديد للنادي الأهلي، لمدة موسمين، على أن ينضم للنصر السعودي موسم واحد على سبيل الإعارة، ليعود بعدها، للاعتزال بقميص النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع.

كان الأهلي قد جدد تعاقده مع غالي لمدة موسم، إلا أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم تفعيله حتى الآن، ما يعني أن لاعب وسط الأهلي خارج أسوار القلعة الحمراء بعد أيام قليلة، ويصبح وقتها لاعبًا حر، يحق له الانضمام إلى أي نادي دون أن يحصل الأهلي على استفادة مادية.

يذكر أن غالي انضم إلى صفوف النصر السعودي موسم 2009/1010، قبل ان يعود إلى الأهلي مجددًا.