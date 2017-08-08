اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود البنا، لإدارة مباراة الأهلي أمام سموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن نصف نهائي كاس مصر، على أن يتحدد الطرف الأول للنهائي مساء اليوم بين الزمالك والمصري.

قائمة الأهلي استعدادًا لسموحة

ويستعد الأهلي للمواجهة، حيث أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن ضم 23 لاعبًا استعدادًا للقاء، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب.

الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال، عماد متعب.

يذكر أن الأهلي لم يتوج ببطولة كأس مصر منذ مايقرب من 10 سنوات.