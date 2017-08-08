خاص لـ”أخبار الأهلي”.. موعد انتقال حسام غالي للنصر السعودي وتفاصيل الصفقة

بات اللاعب حسام غالي قائد النادي الأهلي على أعتاب الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين.

حسام غالي إلى النصر السعودي لمدة موسم واحد

واتفق حسام غالي مع إدارة النصر السعودي على الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد فقط، مقابل الحصول على مبلغ 850 ألف دولار خلاله.

وأنهى غالي كافة الاتفاقات والأمور المادية الخاصة بالصفقة مع النصر، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وبعد انتهاء الأهلي من مواجهته أمام سموحة.

ولم يقم الأهلي بتوثيق العقد الجديد الذي وقعه مع حسام غالي خلال الفترة الماضية في اتحاد الكرة، وهو ما يجعل القلعة الحمراء لا تستحق الحصول على أي مبالغ مالية من الصفقة.

ويعد يوم الخميس القادم هو الموعد الأخير المحدد من جانب اتحاد الكرة المصري لتوثيق العقود الجديدة للاعبين، حيث يرغب الأهلي في اعتماد عقده الجديد مع غالي رسمياً من أجل الاستفادة مادياً من الصفقة.

وجاء تأخير موعد الإعلان عن انتقال غالي إلى النصر من أجل لحاق الأهلي بالموعد النهائي لتوثيق العقود، وذلك بعدما توصل اللاعب لكافة الاتفاقات مع إدارة العالمي على الانتقال.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية من جانب نادي النصر بعد ساعات من الانتهاء من مواجهة سموحة غداً الأربعاء في إطار مباريات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.