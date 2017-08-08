أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حسام غالي، لاعب الفريق الأحمر، لم يوقع على أي عقود مع فريق النصر السعودي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه بعرض فريق النصر منذ تلقّيه.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مسئولي الفريق السعودي قدّموا العرض لغالي في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه بالعرض فور تلقيه مباشرة.

الاهلي يطلب من غالي تأجيل مناقشة العرض

وأوضح عبدالحفيظ، أنه اتفق مع غالي على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.

كانت بعض التقارير السعودية، قد أشارت إلى حصول النصر السعودي على توقيع حسام غالي، للانضمام إلى صفوفه مجددًا، مقابل 800 ألف دولار لمدة موسم كامل، وأكدت صحيفة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، حصول النادي على توقيع الثنائي حسام غالي، ومحمد فوزير.

يذكر أن غالي، انضم لصفوف النصر السعودي موسم 2009/2010، قبل ان يعود مجددًا لصفوف الأهلي.