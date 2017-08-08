“صدقي” يكشف موعد انضمام رباعي الأهلي للفراعنة المحليين

أكد حماده صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، أن معسكر الفراعنة يسير بخطى ثابتة، استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي يوم 13 أغسطس المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في كينيا 2018.

وكشف صدقي، عن موعد انضمام رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا للمغرب، بحسب اتفاقه مع الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة حسام البدري.

واتفق صدقي مع البدري على انضمام الرباعي اسلام محارب، وهشام محمد، وعمرو بركات، وأحمد الشيخ، إلى المنتخب اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب مصر للمحليين أمام المغرب يومي 13 و18 من شهر أغسطس الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا.

يذكر أن الاتحادال مصري لكرة القدم قرر تقديم موعد مباراة المحليين مع المغرب المقرر أن يستضيفها ستاد الاسكندرية، لمدة 60 دقيقة، ليقام في السابعة بدلًا من الثامنة مساء يوم 13 أغسطس، حتى تتمكن الجماهير من متابعة اللقاء، ثم مشاهدة الكلاسيكو بين ريال مديد وبرشلونة في ذهاب السوبر الإسباني المقام على ملعب كامب نو، وتنقله قناة أون سبورت عبر شاشاتها.