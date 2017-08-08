استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تقديم موعد مباراة منتخب المحليين، أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها يوم 13 أغسطس الجاري، لتقام في السابعة مساءًا بدلًا من الثامنة.

الكلاسيكو يتسبب في تقديم موعد المباراة

جاء قرار الجبلاية، بتقديم موعد مباراة الفراعنة المحليين مع المغرب، حتي يتسنى للجماهير متابعة لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة “السوبر الإسباني”، المقرر انطلاقه في اليوم ذاته.

ويستضيف ستاد الاسكندرية مباراة المحليين مع المغرب، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في كينيا.

كان حماده صدقي، قد تولى المهام الفنية لمنتخب المحليين، بتكليف من الاتحادا لمصري لكرة القدم، بعد إقالة هاني رمزي، عقب الأزمات التي نشبت بينه وبين الجبلاية بسبب مواعيد المعسكرات ورفض بعض الاندية انضمام لاعبيها للمنتخب.

معسكر مغلق لـ22 لاعبًا استعدادًا للمغرب

كان حماده صدقي، قد ضم 22 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق وهم،

طارق أبوالعز وأحمد عبدالعزيز “مودي” ورجب نبيل وحسين الشحات وحمادة أحمد فاروق “مصر المقاصة”، محمد أبوالسعود ومحمد جمل ومحمد متولي إمام من المقاولون العرب، و محمد أبوالمجد وإسلام عبدالنعيم، من الإسماعيلي، ومن طلائع الجيش، كلًا من، عاصم صلاح ومحمد أشرف ومحمد رزق وعماد السيد، أما من طنطا، فضم صدقي كلًا من، محمود غالي ومحمد صابر، ومحمد أنور من وادي دجلة، ومن سموحة ناصر ماهر، ومن إنبي صلاح محسن، ومحمد عنتر من الأسيوطي، ومن النصر للتعدين: أحمد مدبولي، ومن الزمالك: أحمد داوودا.