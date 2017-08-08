أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، استعدادًا لمواجهة اليوم أمام المصري، في الثامنة مساءًا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المصري

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحي، المدير الفني للزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع:حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدى “الونش”، أسامة إبراهيم.

الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، أحمد توفيق، شيكابالا، أحمد رفعت.

وفي الهجوم: باسم مرسى.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

كان يحيي، قد أعلن ضم 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود “جنش” وعمر صلاح

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر ومحمد مجدي ومحمود حمدي “الونش” وشوقي السعيد وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود “دونجا” وأيمن حفني و محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد مسعد وأحمد رفعت

خط الهجوم: حسام “باولو” وباسم مرسي.

وشهدت القائمة غياب كلًا من محمد إبراهيم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد ناصف الظهير الأيسر بسبب التجنيد.