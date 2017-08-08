الزمالك يواجه المصري في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

يحيي يقود الزمالك أمام المصري

الزمالك تحت قيادة فنية لطارق يحيي، الذي تولى المهام عقب رحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو، وقاد الفريق الأبيض خلال مباراة النصر السعودي في ختام دور المجموعات للبطولة العربية، وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف، إلا أنه خرج من منافسات البطولة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الفتح المغربي، وخسر في الثانية أمام العهد اللبناني بهدف دون رد.

جماهير الزمالك تعقد آمالها على طارق يحيي

ويأمل طارق يحيي، في قيادة الفريق الأبيض إلى نهائي البطولة، خاصة وأن الزمالك لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، فقد أنهى موسمه في جدول ترتيب الدوري في المركز الثالث، كما خرج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعول جماهير الزمالك على طارق يحيي، آمالًا كثيرة في تخطي عقبة مباراة اليوم، ومن ثم التأهل إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مباراة سموحة والأهلي القرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء في برج العرب.