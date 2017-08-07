حكم سابق يشيد بأداء “نور الدين”.. ويؤكد: أدار النهائي بحكمة

أشاد عصام عبد الفتاح، بأداء إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الترجي التونسي والفيصلي الأردني، خلال اللقاء، بالرغم من المشادات التي وقعت عقب نهاية المواجهة، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في نهائي البطولة العربية.

عبد الفتاح يشيد بأداء إبراهيم نور الدين في مباراة الفيصلي

وفي تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، ببرنامج “آخر النهار”، والمذاع على فضائية النهار، أكد عبد الفتاح قائلًا، “إبراهيم تعامل بكل احترام وحكمة مع الفريق الأدرنى بعدم إلغاء المباراة”.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن إبراهيم نور الدين كان أمامه الاختيار بين أمرين، إما إلغاء المباراة وتوقيع عقوبة على الفيصلي الأردني، او استكمال اللقاء، وهو الأمر الذي نفذه نور الدين، لافتًا إلى أنه تعامل مع المباراة بحكمة شديدة.

التحكيم كان سيئًا في البطولة العربية

وأضاف عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالتحكيم فى البطولة العربية، هى اختيار الدول للحكام، على عكس المقرر بقيام لجنة الحكام بدورها باختيار الحكام للمباريات.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليتربع على عرش الزعامة العربية.