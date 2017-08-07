انشيلوتي يؤكد: روما خسرت جهود “صلاح”

كشف الايطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، عن حجم المعاناة التي سيتأثر بها روما، بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، عن الجيلاروسي، لينضم إلى كتيبة ليفربول.

انشيلوتي يشيد بدور صلاح مع روما

وأكد انشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الايطالية، أن روما سيعاني خلال الفترة المقبلة بعد رحيل سباليتي إلى إنتر ميلان، وانتقال صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى اعتزال فرانشيسكو توتي.

كان محمد صلاح، قد انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الريدز، فقط كلفت خزينة النادي 43 مليون يورو.

مدرب بايرن يشيد بصفقة كوستا

وأشار المدرب الايطالي إلى أنّ انتقال لاعب بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى اليوفي سيكون له أثر إيجابي، مشيرًا إلى أن اللاعب جيد وسريع وسيظهر بشكل جيد في إيطاليا.

وقدم صلاح مستويات رائعة خلال الوديان التي شارك فيها مع الريدز، ما يؤكد أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لكتيبة الليفر سيعتمد عليه بصورة اساسية مع بداية انطلاق مباريات الدوري الانجليزي المقررة يوم 11 أغسطس بينماي واجه الريدز نظيره واتفورد يوم 12 من الشهر ذاته.