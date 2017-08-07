نفى مسئولو إدارة النادي الأهلي، ما تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن تراجع الجهاز الفني للفريق الأحمر، عن صفقة التعاقد مع أيمن اشرف، ظهير سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء، أن الأهلي لم يتراجع عن الصفقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا، عقب لقاء الفريق الأحمر أمام سموحة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

الأهلي يحصل على توقيع أيمن أشرف

وكان الأهلي قد حصل على توقيع أيمن أشرف بعد انتهاء عقده مع سموحة وتسلّم اللاعب الذى سبق له الدفاع عن قميص الأحمر قدم عقد من الأهلي قيمته 500 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسئول، أن إدارة الأهلي أجرت اتصالًا هاتفيًا بظهير سموحة، أكد خلالها أن الجهاز الفني لم يتراجع عن الصفقة، مشيرًا إلى تمسك حسام البدري، المدير الفني بإتمام انضمام اللاعب.

يذكر أن الأهلي قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية كلًا من، هشام محمد لاعب مصر المقاصة، والمغربي وليد أزارو، وإسلام محارب، لاعب سموحة، بالإضافة إلى عودة أحمد الشيخ من الإعارة.