يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سموحة، بعد غد الأربعاء 9 أغسطس، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة سموحة المقبلة، والتي ضمت 23 لاعبًا، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب.

الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

وفي الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال، عماد متعب.

مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر

كان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما فاز على الألومنيوم بستة أهداف في دور الـ32، ثم الداخلية بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16، بينما اكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في دور الثمانية.

يذكر أن الأهلي ودع منافسات البطولة العربية، بعد الخسارة أمام الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.