سلم إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الترجي التونسي أمام الفيصلي الأردني، تقريره اليوم الاثنين، عن المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وتضمن تقرير نور الدين، شكوى مقدمة من حكم المباراة، ضد مدير فريق الفيصلي أحمد عساف، أكد خلالها أنه تعدى عليه بالضرب أكثر من مرة، فضلاً عن “الألفاظ الخارجة” التي وجهت له من الفريق والجهاز الفني للفيصلي، عقب نهاية اللقاء لصالح الترجي التونسي.

كانت مباراة الترجي والفيصلي، شهدت أحداثًا عنيفة، من قبل الفريق الأردني، الذي قام بالاعتداء على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، عقب تسجيل الفريق التونسي الهدف الثالث، الذي اعتبره لاعبي الفيصلي “تسلل”.

وتوجه اللاعبون نحو إبراهيم نور الدين، وقاموا بالتعدي بالضرب عليه، فضلًا عن تحطيم مقاعد الاستاد من قبل الجماهير الأدرنية التي تابعت اللقاء.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا خلال ساعات قليلة للإعلان عن العقوبات الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الترجي التونسي تُوج بلقب البطولة العربية بعد ثلاثية في مرمى الفيلصي مقابل هدفين.