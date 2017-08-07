فاجأ، عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع، بمطالبته بتدخل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفيصلي الأردني والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية.

وفي تصريحات إذاعية لراديو هيتس، أكد عبد الفتاح، أنه “يجب أن يتدخل فيفا وأن يصدر عقوبات رادعة لجلب حق الحكام ونستطيع إرسال فيديوهات له عن أحداث أمس عن طريق الاتحاد العربي”.

وأشار عضو الجبلاية إلى أن، ” كل اتحاد كرة من كل دولة مشاركة في البطولة العربية اختار حكام المباريات وكان هذا يجب ألا يحدث وكان يجب تعيين لجنة حكام للبطولة قبل بدايتها وتكون مهمتها اختيار الحكام”.

كانت مباراة الترجي والفيصلي، شهدت أحداثًا مؤسفة، بعدما اعتدى لاعبو الفريق الأردني على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، كما حطمت جماهير الفريق التي تابعت اللقاء، مقاعد مدرجات ملعب الجيش باستاد برج العرب الذي استضاف المباراة.

يذكر أن مصدر بالاتحاد العربي، أكد منع الفريق الأردني من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى تغريمه ماليًا.