شن نائب رئيس نادي الفيصلي الأردني عصام أبو طويلة، هجوماً حاد على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، والذي أدار نهائي البطولة العربية بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي.

نائب الفيصلي الأردني يشن هجوم حاد على إبراهيم نور الدين

وأوضح نائب رئيس نادي الفيصلي الأردني، أن حكم المباراة هو التي تسبب في خسارة الفريق، مهاجما لجنة الحكام بالاتحاد العربي، عن اختيارهم “إبراهيم” لإدارة المباراة.

نائب الفيصلي الأردني يوضح أسباب خسارة فريقه

وأشار أبو طويلة، أن حكم المباراة أراد أن يخسر فريق الفيصلي الأردني كونه إهلاوي، وذلك بعد تغلبنا على الأهلي في مباراتين، موضحا أن حكم المباراة ” إبراهيم نور الدين” لم يحتسب لنا ضربة جزاء واضحة.

ووجه نائب رئيس الفيصلي الأردني، حديث إلى ما ينتقد شغب جماهير الفيصلي الأردني، قائلا” تقولون أن ما حدث من الجماهير لا يحدث في العالم، وهل يحدث في العالم أن يموت 74 مشجعا في مباراة مثلما كان في حادث بورسعيد؟”.

يذكر أن فريق الترجي التونسي، فاز على الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعدى بعض من لاعبي الفيصلي الأردني على حكم المباراة بعد الهدف الثالث الترجي، أيضا بمجرد الانتهاء من المباراة.

وقامت الجماهير الأردنية، بتحطيم بعض مقاعد ملعب الاسكندرية الذي استضاف المباراة.