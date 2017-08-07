تدرس إدارة النادي الأهلي، التحرك شكوي ضد نادي ستوك سيتي الغنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني، بسبب تجاهل الأخير لخطابات إدارة الأهلي، بشأن إرسال القسط الأخير من قيمة صفقة بيع رمضان.

ستوك سيتي يتجاهل خطابات الأهلي

كانت إدارة الأهلي، قد أرسلت عدة خطابات، إلى ستوك سيتي، تخطره فيها بإرسال الشيك الخاص بقيمة القسط الأخير للصفقة، والبالغ قيمته 2 مليون ونصف يورو، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن، بالرغم أنه وفقًا لنود التعاقد فإن قيمة الصفقة كان يجب إرسالها في نهاية يوليو الماضي.

الاهلي يكلف اللجنة القانونية لتولي الأمر

وتفكر إدارة القلعة الحمراء، تكليف اللجنة القانونية بالنادى لتجهيز ردًا على ستوك سيتي، في حالة استمرار حالة التجاهل وعدم تحديد موعدا على الأقل لإرسال الشيك الأخير في صفقة رمضان صبحىي، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة تسلم ملف ستوك من الأسبوع المقبل.

يذكر أن رمضان صبحي، انضم لصفوف الفريق الإنجليزي، فى الصيف الماضى، بمبلغًا قيمته 5 ملايين يورو، وحصل الأهلي على نصف المبلغ وتم الاتفاق عند توقيع العقد على إرسال الشيك الأخير نهاية شهر يوليو الماضي.