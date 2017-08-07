أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، للحكم محمود عاشور.

حكم مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة الفريق البورسعيدي، تحت قيادة طارق يحيي، المدير الفني للأبيض، بعد رحيل البرتغالي أوجستو إيناسيو، لتعلق جماهير القلعة البيضاء آمالها على يحيي، لقيادة الفريق إلى منصة التتويج ببطولة كاس مصر، خاصة بعد وداعه لبكولة دوري أبطال افريقيا من دور المجموعات، نفس الحال بالنسبة للبطولة العربية.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

وضم يحيي 21 لاعبًا، لقائمة الفريق الأبيض، التي شهدت عودة الثنائي حسام باولو وأيمن حفني.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود “جنش” وعمر صلاح

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وحسني فتحي وعلي جبر ومحمد مجدي ومحمود حمدي “الونش” وشوقي السعيد وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود “دونجا” وأيمن حفني و محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد مسعد وأحمد رفعت

خط الهجوم: حسام “باولو” وباسم مرسي.

ويغيب عن الفريق محمد إبراهيم بسبب الإصابة، ومحمد ناصف الظهير الأيسر بسبب التجنيد بالإضافة إلى صلاح ريكو الذي اقترب من الرحيل للمقاصة وعلي فتحي، ويخوض الفريق الأبيض اللقاء بدون الصفقات الجديدة