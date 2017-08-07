أكد علي العايد سفير الأردن في مصر على الإفراج عن جميع مشجعي الفيصلي الذين تم القبض عليهم خلال الساعات الماضية بعد أحداث مباراة نهائي البطولة العربية للأندية.

39 مشجعاً للفيصلي تم الإفراج عنهم

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 39 أردنياً بعد واقعة تكسيرهم لمدرجات استاد الأسكندرية والاعتداء على أفراد الأمن المتواجدين لتأمين اللقاء.

وأكد العايد على شكره وتقديره للحكومة المصرية التي أفرجت عن جماهير الفيصلي، مشدداً على أن الأمر جاء بتوجيهات من جانب قيادات الدولتين.

وشدد العايد على أن طاقم السفارة تواجد في المراكز الأمنية منذ اللحظات الأولى للاشتباكات، مشدداً على أن الأمرجاء بهدف الإفراج عن مشجعي الفيصلي.

ومن المقرر أن تعود الجماهير إلى الأردن خلال الساعات المقبلة على متن عدد من الطائرات بعدما تخلفوا عن موعد طائرتهم التي وصلوا بها إلى القاهرة بعد القبض عليهم.

وشهدت مباراة الفيصلي والترجي أحداث مؤسفة من جانب الجماهير الأردنية في ظل هزيمة فريقها وفقدانه للقب البطولة العربية التي أقيمت في مصر.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مشجعي الفيصلي بمجرد خروجهم من استاد الأسكندرية من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم بعد أحداث الشغب.