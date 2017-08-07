رسمياً.. “حكم كارثة الأهلي والفيصلي” يدير مباراة مصر وأوغندا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين الموريتاني بوشعيب لمغيفري لإدارة مباراة أوغندا ومصر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

الكاف يعلن حكام مبارتي مصر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم

ونشر الكاف مواعيد وحكام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي ستقام بداية من اليوم الأخير لأغسطس الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وقرر الكاف تعيين لمغيفري لإدارة مباراة مصر وأوغندا بالجولة الثالثة من التصفيات، على أن يعاونه مواطنه عبد الرحمن وار، الغيني أبو بكر دومبويا ومواطنه أحمد توريه.

وسبق لمغيفري أن لاقي هجوماً كبيراً عليه من جانب الجماهير المصرية في الفترة الأخيرة بعد الأخطاء التي ارتكبها في مواجهة الأهلي والفيصلي الأردني في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية.

كما قرر الكاف تعيين الجنوب أفريقي فيكتور ميجيل جوميز لإدارة مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في الجولة الرابعة من التصفيات ببرج العرب بالأسكندرية.

وسيعاونه الإريتري بيرعي تيسفاجيويس، والجنوب أفريقيان ساندلي ديلكاني وكريستوفر هاريسون خلال المواجهة.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة واحدة، وأخيراً الكونغو بدون رصيد.