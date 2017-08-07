رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن عدد الجماهير في مواجهة مصر وأوغندا

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عدد الجماهير التي ستحضر المواجهة التي ستجمع منتخبي مصر وأوغندا.

60 الف مشجع في مباراة مصر وأوغندا

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الاوغندي في الخامس من شهر سبتمبر القادم في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وشدد حسين على أن اتحاد الكرة المصري حصل على موافقة أمنية من أجل حضور 60 ألف متفرج في ملعب برج العرب للتواجد في المواجهة.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، قبل أن يلتقيا مجدداً في الخامس من سبتمبر بالجولة الرابعة.

واستقرت الجهات الأمنية مع اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة الحاسمة التي ستقام في برج العرب بالأسكندرية.

ويرغب المنتخب المصري في الفوز على أوغندا ذهاباً وإياباً من اجل الاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة واحدة، وأخيراً الكونغو بدون رصيد.