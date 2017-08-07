مرتضى منصور: إبراهيم نور الدين أفسد نهائي البطولة العربية

تحدث المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي البطلولة العربية، وتعرض الحكم إبراهيم نور الدين للإعتداء من قبل البعض.

وتمكن الترجي التونسي من التتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين في الوقت الإضافي من النهائي.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كونه مشكوك في صحتنه بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.

وقال منصور خلال تصريحات صحفية، إن الأحداث التي وقعت خلال نهائي البطولة العربية جاءت بسبب وجود العديد من الأمور السلبية خلال المباراة، واصفا ما حدث بالمهازل مؤسفة في نهائي البطولة العربية للأندية بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني.

وعلل ما قام به فريق الفيصلي وهجومه على الحكم،وارتكاب بعض التصرفات الغير مسؤولة هو شعوره بالظلم بعد اختيار إبراهيم نور الدين، للانتقام منهم خاصة بعد أن فازوا على الأهلي المصري مرتين، خلال منافسات البطولة.

وأكد رئيس الزمالك رفضه جملة وتفصيلا ما حدث خلال المباراة، محملا الحكم إبراهيم نور الدين ما ألت إليه الأمرو.

وأشار مرتضى منصور إلى أن إبراهيم نور الدين أفسد البطولة في نهاية الأمر، بجانب مهازل تغيير اللوائح، مما خلق ضغطا نفسيا على اللاعبين.