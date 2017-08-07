أعرب إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الترجي التونسي و الفيصلي الأردني، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب البطولة العربية، عن استياءه لما حدث عقب تسجيل الهدف الثالث للترجي التونسي.

وقال نور الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون سبورت”، ” لاعب الفيصلي لم يكن مصاب على الإطلاق، وبدليل عندما أحرز الهدف الثالث للترجي نهض وذهب مع زملائه للأعتداء علي”

وأضاف الحكم الدولي، ” كان بإمكاني أن أصدر قرار بإلغاء المباراة، هذا حقي وما ينص عليه القانون، و لكن تحملت على نفسي من أجل آمن وأستقرار البلاد”.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كونه مشكوك في صحتنه بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.