رفض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حضور مراسم تسليم الميداليات للاعبي الفريقين ، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الترجي التونسي و الفيصلي الأردني، بنهائي البطولة العربية.

الترجي التونسي توج بلقب البطولة العربية، بعدما تغلب على الفيصلي الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كونه مشكوك في صحتنه بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.