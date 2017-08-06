

نيبوشا من طرف Videokora

أعرب نيوبتشا يوفوفيتش ، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، عن إستياءه الشديد من تصرفات جماهير الفريق تجاه حكم المباراة إبراهيم نور الدين.

وقال ، نيوبتشا خلال تصريحات صحفية، ” لم أريد الحديث عن التحكيم الآن، وكان يجب الالتفات إلي اللاعب الذي ألقي على الأرض.

الفيصلي تلقي الهزيمة من الترجي التونسي، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليتوج نسور قرطاج بلقب البطولة العربية.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كونه مشكوك في صحتنه بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.

يذكر أن الفيصلي الأردني قد تأهل إلي المباراة النهائية بعد تغلبه على الاهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف لانهائي من البطولة العربية.