نكشف حقيقة تجديد الأهلي لعقد غالي و متعب

طالب المهندس محمود طاهر ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي، إرسال عقود ثنائي الفريق غالي ومتعب، إلي مسئولو اتحاد الكرة.

مسئولو الأهلي لم يوثقوا عقود غالي ومتعب، حتي الآن بالرغم من تجديد تعاقدهم إلا أنه لم تتم الموافقة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي على توثيق العقود بشكل رسمي.

وقال مصدر مسئول لـ “أخبار الأهلي” ، إنه من المقرر أن يرسل مسئولو الأهلي عقود ثنائي الفريق خلال الأيام القليلية المقبلة، لاسيما وأن أخر موعد لاستقبال عقود اللاعبين من جميع الأندية، سيكون يوم الخميس المقبل، بمقر الجبلاية بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلي الإسكندرية عقب انتهاء المران مباشرة، للدخول في معسكر مغلقا، هناك استعدادا لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وينوي البدري الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين من أجل دخلو اللاعبين في أجواء المباراة و الاستعداد النفسي والبدني، لاسيما بعد الخروج من البطولة العربية بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور قبل النهائي من البطولة العربية.