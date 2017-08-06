صورة.. ملك الأردن يعلق على هزيمة الفيصلي أمام الترجي

علق عبد الله بن بن الحسين ملك الأردن، على هزيمة نادي الفيصلي الأردني من نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن المباراة لانهائية للبطولة العربية.

وكتب ملك الأردن عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، : ” جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلي منجزات أنديتنا الأردنية، يعطيكم العافية”.

وشهدت المباراة اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، والذي أثار أزمة كونه مشكوك في صحتنه بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.

يذكر أن الفيصلي الأردني قد تأهل إلي المباراة النهائية بعدما تغلب علي نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة لاتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي ، بينما تأهل الترجي التونسي بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بهدف دون رد.