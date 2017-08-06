الترجي يتوج بلقب البطولة العربية في مباراة مثيرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، في تحقيق لقب البطولة العربية، بعد تغلبه على نظيره الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في إطار المباراة النهائية للبطولة.

تقدم للترجي اللاعب سعد بقير في الدقيقة 46 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق التونسي 54، وقلص الفارق للفيصلي اللاعب أكرم الزوي قبل أن يضيف اللاعب خليل الزيد هدف التعادل للفريق الأردني بالدقيقة 88 من عمر المباراة، ليلجأ الفريقين إلي الوقت الإضافي الضي قسم على شوطين.

وشهد الشوط الأول الإضافي اعتراض لاعبو الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.

يذكر أن الفيصلي الأردني قد تأهل إلي المباراة النهائية بعدما تغلب علي نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة لاتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي ، بينما تأهل الترجي التونسي بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بهدف دون رد.