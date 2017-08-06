شهدت مباراة الترجي التونسي و الفيصلي الأردني، اعتراض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن المباراة النهائية من البطولة العربية.

واعترض لاعبي الفيصلي على إبراهيم نور الدين، بسبب احتسابه الهدف الثالث للترجي التونسي ، بداعي تسلل اللاعب الذي قام بإرسال العرضية.

وعقب احتساب الهدف، ذهب لاعبي الفريقي الأردني ، على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، وقاموا بالاشتباك معه بالأيادي، مما جعل قوات الآمن المكلفة بتأمين المباراة تدخل بسرعة لينهوا الأزمة في أسرع وقت.

كانت انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، ولذلك لجأ الفريقين إلي وقت إضافي مقسم على شوطين، وانتهي الشوط الأول الإضافي بتقدم الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الفيصلي الأردني قد تأهل إلي المباراة النهائية بعدما تغلب علي نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة لاتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي ، بينما تأهل الترجي التونسي بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بهدف دون رد.