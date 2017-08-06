تقارير فرنسية: كريم حافظ على بعد خطوة من الانتقال إلي الدوري الألماني

أكدت تقارير ألمانية، اليوم الأحد، أن كريم حافظ ، لاعب منتخبنا الوطني و المحترف ضمن صفوف فريق لانس الفرنسي، سيرحل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال “فووت ميركاتو” الفرنسي، إن اللاعب المصري صاحب الـ 21 عاما ، لا يفصله سوي خطوة واحدة عن الانضمام إلى فرايبورج الألماني، وذلك بعد اتفاقه مع مسئولو النادي على ضم الدولي المصري.

وأضاف الموقع ، أن اللاعب المصري أتم اتفاقه مع نادي فرايبورج الألماني ، ولم يتبقى فقط غير خضوعه للكشف الطبي، قبل التوقيع بشكل رسميى على عقود انضمامه إلي فرايبورج الألماني.

كريم حافظ لم ينضم لمعسكر الفريق الفرنسي، المقام ألمانيا ، استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وانضم اللاعب المصري ، إلي لانس الفرنسي، لمدة موسم واحدة على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن كريم حافظ قد شارك مع المنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في الجابون ، وفاز بلقبها منتخب الكاميرون وحصل فيها المنتخب على المركز الثاني.