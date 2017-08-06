فيديو..فرج عامر لـ عبد الحميد حسن: لست عضوا في إدارة سموحة لكي تحاسبني !

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن جميع اللاعبين مستعدون لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء، المقبل ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستاد الأهلي” ، المذاع عبر فضائية قناة الأهلي، ” نعاني من إصابات كثيرة وأزمات داخل الفريق الأول، بالإضافة إلي تغيير الجهاز الفني قبل مواجهة هامة بمثابة بطولة”.

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وتابع رئيس نادي سموحة، ” أتمني أن يتوج سموحة ببطولة كأس مصر، هذا حق مشروع لنا، بعد تقديم موسم من أروع مواسم الفريق السكندري”.

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وبسؤاله عن القرارات التي يتخذها بشأن فريق الكرة، رد قائلًا: ” ليس من حقك أن تحاسبني عن قرارات أتخذها، لست عضو مجلس إدار للنادي..!!، وقراراتي أتخذها بعد مشاورة أعضاء مجلسي الموقرين بالكامل”.

وأختتم قائلًا، ” مؤمن سليمان رحل عن الفريق بمحض إرادته، ولم يجبره أحداً على الرحيل، لاسيما وأن مدة تعاقده مع الفريق انتهت، ولم يرغب في التجديد لفترة أخري”.

يذكر أن سموحة انهي موسمه في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.