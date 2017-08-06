رباعي الزمالك يتمردوا وينقطعوا عن التدريبات .. تعرف على التفاصيل

قرر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صلاح ريكو، و إسلام جمال، و أحمد جعفر، وعلي فتحي، الانقطاع عن تدريبات الفريق اليوم ، خلال الفترة الحالية.

انقطاع رباعي الزمالك عن تدريبات الفريق

وكان مسئولو القلعة البيضاء، قد أخطروا الرباعي بالاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة المقبلة، بقرار من المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

العقوبة في انتظار رباعي الزمالك

و من المقرر أن يوقع حسين السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عقوبات مالية على الرباعي بسبب غيابهم عن التدريبات الجماعية بدون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق، لقيادة طارق يحيي.

وجاء غياب الرباعي بسبب تلقى ريكو عرضا رسميا من الاتحاد السكندري و أحمد جعفر عرضا من أندية سموحة و إنبي وغيرهم من الأندية المصرية بالإضافة إلي عرض من لااتحاد السكندري لعلي فتحي أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن طارق يحيي، المدير الفني للفريق، قد استبعد الرباعي من قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي.