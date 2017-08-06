غادر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

حارس الأهلي يثير الذعر

وأرتطم “عادل” بأحد لاعبي الأهلي أثناء كرة مشتركة بينهما، ليتعرض اللاعب للأغماء، فيي الحال.

الحالة الطبية لحارس الأهلي

وعلى الفوز تدخل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بقيادة خالد محمود، طبيب الفريق، ليطمئن على اللاعب ونقله إلي عيادة الملعب ليجري الكشف الطبي عليه.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلي الإسكندرية عقب انتهاء المران مباشرة، للدخول في معسكر مغلقا، هناك استعدادا لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وينوي البدري الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين من أجل دخلو اللاعبين في أجواء المباراة و الاستعداد النفسي والبدني، لاسيما بعد الخروج من البطولة العربية بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور قبل النهائي من البطولة العربية.