أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريي لكرة القدم “كاف” ، أن الكاميرون غير قادر على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل.

وأضاف أحمد خلال تصريحات نقلتها إذاعة بي بي سي ، ” الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة هذا العرس الإفريقي، وما شاهدته هناك سئ للغاية.

وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي، ” الكاميروني تعاني من فقر في البنية التحتية بخصوص الملاعب و هذا البلد لا يمكنه الوفاء بالالتزاماته، وسأقوم بسحب التنظيم منها إلي أي بدل آخر.

وأوضح، ” الكاميرون غير قادر على تنظيم كأس الأمم ولو بـ 4 منتخبات فقط، لاسيما وأن الاتحاد الإفريقي قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية.

سأرفض ترشيح المكنب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، باختيار البلد المنظم للبطولة، ومن الآن لجنة الخبراء بالكاف هي من تقوم برتشيح الدول المقرر أن تنظم البطولة وذلك بناءاً على تقاريرهم الفنية ، من خلال سعة البلد والبنية لاتحتية للملاعب ، مما لا يخالف المعايير الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.