فيديو..ملخص لمسات محمد النني اليوم أمام تشيلسي في كأس الدرع الخيرية

توج فريق أرسنال الإنجليزي ، بكأس الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح 1/4.

النني يتألق مع الأرسنال

وظهر محمد النني بشكل جيد خلال اللقاء، ونجح في حصول فريقه على ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عندما أنطلق النني من الجهة اليمني وأرسل عرضية ومنعها اللاعب بيدرو رودريجز بيده ، مما جعل حكم المباراة يشهر له البطاقة الحمراء ، واستأنف تشيلسي المباراة ناقص عدد.

النني يشارك في فوز الأرسنال بكأس الدرع الخيرية

وانتهي شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقين إلي ركلات الترجيح، والتي حسمها أرسنال، ليتوج بالكأس للمرة الـ15 في تاريخه.

وبدأ الفرنسي أرسن فينجر، المدير الفني للجنرز، بمحمد النني أساسياً و في مركزه الطبيعي، بعدما اعتمد عليه في مركز قلب الدفاع في المباريات السابقة، بسبب الإصابات التي ضربت خط الدفاع.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: بتر تشك.

في خط الدفاع: ناتشو مونريال – بير ميرتساكر – روب هولدينج.

في خط الوسط: محمد النني – جاكا – تشامبرلين – بيليرين.

في الهجوم: داني ويلبك – أليكس إيوبي – أليكساندر لاكازيت.