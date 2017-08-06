صرف النادي الأهلي، النظر عن التعاقد مع اللاعب أحمد الصالح، مدافع منتخب سوريا، ونادي هينان جياني الصيني، بعد وجود الرغبة في ضمه خلال الصيف الجاري.

أحمد الصالح يبتعد عن الصورة في الأهلي

ويسعى الأهلي لتعزيز الخط الدفاعي للفريق خلال الفترة الحالية من أجل تعويض رحيل اللاعب أحمد حجازي مدافع الفريق إلى صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي.

الأهلي يكشف سبب صرف النظر عن ضم صالح

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ”أخبار الاهلي“، على ان إدارة القلعة الحمراء دخلت في مفاوضات خلال الأيام الماضية مع الصالح.

وأضاف المصدر بأن النادي الصيني طلب الحصول على مبلغ مليون دولار من اجل الموافقة على بيع الصالح للاهلي، وهو ما أثار حفيظة القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر بأن إدارة الأهلي رصدت مبلغ 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار فقط من أجل التعاقد مع الصالح، مشدداً على أن المطالب الصينية يعد مبالغاً فيها.

وشدد المصدر على أن الصالح طلب الحصول على راتب كبير للغاية في حال انتقاله إلى الأهلي، مشدداً على أنه يبلغ ما يقارب ثلاثة أضعاف المعروض من القلعة الحمراء.

واختتم المصدر حديث بالتأكيد على وجود اتجاه لدى مسؤولي النادي الأهلي لصرف النظر عن التعاقد مع الصالح نظراً للمبالغة المالية في مطالبه ومطالب ناديه.