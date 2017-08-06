شريف إكرامي لـ “سعد سمير” : “صخرة وهداف لا كدة كتير”

علق شريف إكرامي، حارس مرمي المنتخب الوطني و الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اختيار الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، كأفضل لاعب في الموسم المنقضي.

سعد سمير هداف الأهلي

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” ، صورة لسعد سمير معلقاً عليها: ” بناءاً على تصويتكم .. نسر هذا الموسم من لاعبينا هو هداف المدافعين “سعد سمير” ، تهانينا لك ونتمني لك المزيد من التفوق في الموسم المقبل”.

إكرامي يهنئ سعد سمير

ونشر إكرامي صورة لسعد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، قائلًا : ” صخرة وهداف لا كدة كتير بس بصراحة تستاهل”.

وظهر سعد سمير خلال هذا الموسم بشكل جيد وشارك بشكل أساسي ، في 40 مباراة بمعدل 3535 دقيقة ، وأنقذ هدفين محققين واستخلص المرة بشكل صحيح بنسبة 80% ، ونجح في تسجيل 4 أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي قد ودع البطولة العربية بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف.