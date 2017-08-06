وسميت بطولة كأس الدرع الخيرية بهذا الأسم في عام 1898، وكانت بمسمى كأس عمدة لندن الخيرية، وكانت تقام بين نادي من المحترفين وآخر من الهواة، ثم تحولت بعد ذلك لكأس الدرع الخيرية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل الدوري الجنوبي، بينما تقام حاليًا بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.