تسبب لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق الأرسنال الإنجليزي محمد النني، في طرد لاعب تشيلسي بيدرو رودريجيز، خلال المقامة بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية.
تشكيل الأرسنال أمام تشيلسي
يذكر أن المدير الفني لنادي الأرسنال أعلن بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: بتر تشك
الدفاع: ناتشو مونريال – بير ميرتساكر – روب هولدينج
الوسط: محمد النني – جاكا – تشامبرلين – بيليرين
الهجوم: داني ويلبك – أليكس إيوبي – أليكساندر لاكازيت
تشكيل تشيلسي أمام الأرسنال
على جانب آخر، أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، أنطونيو كونتي، تشكيل مكون كلا من
في حراسة المرمى: كونتي بتيبو كورتوا
الدفاع: سيزار أثبيلكويتا- ديفيد لويز- جاري كاهيل.
خط الوسط: فيكتور موسيس- سيسك فابريجاس- نيجولو كانتي- ماركوس ألونسو.
الهجوم: بيدرو رودريجيز- ويليان- باتشواي.
الاحتياطي: كابييرو- روديجير- كريستنسين- سكوت- بوجا- موسوندا- ألفارو موراتا
وسميت بطولة كأس الدرع الخيرية بهذا الأسم في عام 1898، وكانت بمسمى كأس عمدة لندن الخيرية، وكانت تقام بين نادي من المحترفين وآخر من الهواة، ثم تحولت بعد ذلك لكأس الدرع الخيرية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل الدوري الجنوبي، بينما تقام حاليًا بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.
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