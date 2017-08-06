وافق حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على سفر أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الشاب؛ لخوض فترة معايشة بفريق أودينيزي الإيطالي بدءا من اليوم.

وأوضح البدري أن تلك المعايشة ستستمر لمدة 10 أيام، وإذا ما لم يجتز حمدي تلك الفترة بنجاح سوف يعود إلى صفوف النادي الأهلي.

البدري يشيد بأحمد حمدي

وكشف البدري أن حمدي من العناصر الشابة المميزة الذي رفض الاستغناء عنها لأي نادٍ مصري، في ظل عروض تلقاها اللاعب، لاسيما وانه كان يتطلع للاستفادة منه في الموسم الجديد.

وأشار البدري إلى انه وافق للاعب للرحيل لخوض فترة المعايشة باعتباره عرضا جيدا جدا لمستقبل اللاعب، وسيستفيد النادي منه ماديا على النحو الأمثل.

أودينيزي يطلب من الأهلي الموافقة على سفر حمدي

وكان الفريق الإيطالي قد أرسل طلبا للأهلي لخضوع اللاعب لفترة معايشة، تمهيدا للتعاقد معه، حيث تم رفع الأمر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري، الذي وافق على السماح للاعب بقضاء فترة معايشة بالنادي الإيطالي، وهو ما وافق عليه، مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسافر حمدي، صباح اليوم الأحد، إلى إيطاليا لخوض فترة معايشة في فريق أودينيزي، على أن تبدأ من غد الاثنين وتستمر حتى السادس عشر من أغسطس، والتي سيُحدد من خلالها الفريق الإيطالي موافقته أو رفضه لضم اللاعب.