يبدو أنها ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان محمود الخطيب، أسطورة النادي الاهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، أمام محمود طاهر، رئيس النادي الحالي.

وكشف مصدر مقرب من الخطيب، أن نائب رئيس الأهلي السابق، سيترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، وأنه سيعلن ذلك رسميًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الخطيب في السعودية لحضور دورة تبوك

ويتواجد محمود الخطيب، حاليًا، في المملكة العربية السعودية، لحضور دورة تبوك الدولية الودية، بدعوة من اللجنة المنظمة للدورة، وأدى نائب مجلس الأهلي الأسبق مناسك العمرة، ثم توجه لتلبية دعوة الجالية المصرية بجدة، والتي احتفلت به.

وكشف الخطيب، خلال حفل استقبال أقامته الجالية المصرية في جدة له، عن خطوته المقبلة، بخوض انتخابات القلعة الحمراء.

وكان الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، قد وجه الدعوة لعدد من النجوم السابقين للكرة السعودية، وكذلك العرب لحضور دورة تبوك لإثراء الدورة، ولتكريم هؤلاء النجوم على ما قدموه من خدمات جليلة للكرة العربية .

يذكر أن الخطيب، شغل منصب نائب الرئيس عندما كان حسن حمدي، يقود الأهلي.