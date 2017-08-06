نجح مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، في التعاقد مع إسلام أبو سليمة، لاعب فريق اتحاد الشرطة، لمدة أربعة مواسم، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

كان الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للمصري، تحت قيادة حسام حسن، أبدى موافقة على التعاقد مع اللاعب، لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصري يحصل على الاستغناء الخاص بأبو سليمة

ونجح الجهاز الاداري للفريق الأول بقيادة وليد بدر، في إنهاء اجراءات الحصول على للاستغناء الخاص باللاعب من نادي اتحاد الشرطة.

الجدير بالذكر ان اللاعب اسلام أبو سليمة والبالغ من العمر 22 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وقد تمت اعارة اللاعب خلال الموسم الماضي لصفوف فريق الشرقية علما بانه احد الركائز الاساسية في منتخب المحليين.

المصري يستعد للزمالك في نصف نهائي الكأس

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة هامة أمامالزمالك، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.