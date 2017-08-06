بات أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للأحمر، خلال مباراته المقبلة أمام سموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

فتحي يحصل على إذن بالغياب

كان فتحي، قد حصل على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للفريق على مدار الـ48 ساعة الماضية، نظرصا لظروف خاصة.

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، أن موافقة الجهاز الفني للفريق على طلب اللاعب بالغياب عن التدريبات اليومين الماضيين جاء لتأكد غيابه عن الفريق أمام سموحة في مواجهة نصف نهائي كأس مصر المحدد لها الأربعاء المقبل؛ وذلك للإيقاف بسبب الإنذارات.

البدري يؤكد على أهمية مباراة سموحة

من جانبه، أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية لقاء الأهلي وسموحة في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وأوضح البدري انه واللاعبين يعلمون جيدا مدى أهمية تلك المباراة، خصوصا أنها تفصل الأهلي عن الوصول للمباراة النهائية.

وأشار البدري، إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، مشددًا على احترامه للفريق المنافس جيدًا، ويدرس كل كبيرة وصغيرة عنه.