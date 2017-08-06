رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإفصاح عن أسماء الثلاثي المقرر انضمامهم للقائمة الإفريقية، خلال فترة القيد المقرر انتهائها يوم 11 أغسطس الجاري.

البدري يرفض الإفصاح عن الثلاثي الأفريقي

وأكد البدري، أنه مستقر على أسماء الثلاثي الذي سيدعم بهم القائمة الإفريقية، إلا أنه فضل تأجيل قيدهم أو الإعلان عنهم لحين غلق باب القيد حسب الموعد الجديد الذي حدده الكاف للأهلي.

وأشار البدري إلى أن التأجيل جاء استغلالًا لكل الفرص المتاحة أمام الأهلي؛ تحسبًا لأية متغيرات أو إصابات تطرأ على العناصر الموجودة.

البدري يؤكد على أهمية مباراة سموحة

من جانبه، أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية لقاء الأهلي وسموحة في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وأوضح البدري انه واللاعبين يعلمون جيدا مدى أهمية تلك المباراة، خصوصا أنها تفصل الأهلي عن الوصول للمباراة النهائية.

وأشار البدري، إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، مشددًا على احترامه للفريق المنافس جيدًا، ويدرس كل كبيرة وصغيرة عنه.