تأكد بشكل كبير، صعوبة لحاق سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة المارد الأحمر المقبلة أمام سموحة، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويعاني سعد سمير، من إصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن حسابات الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في منافسات البطولة العربية، كما أصبح مهددًا بالغياب عن مباراة سموحة.

سعد سمير يخضع لبرنامج تأهيلي

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن سعد سمير، مازال يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي، بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية، مشيرًا إلى أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة سموحة.

وفي السياق ذاته، أكد عبد الحفيظ، إمكانية لحاق المدافع محمد نجيب بمباراة سموحة، موضحا أنه قام بتنفيذ برنامج تأهيلي مكثف في الأيام الماضية للتخلص من إجهاد العضلة الخلفية.

البدري يؤكد على أهمية مباراة سموحة

من جانبه، أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية لقاء الأهلي وسموحة في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وأوضح البدري انه واللاعبين يعلمون جيدا مدى أهمية تلك المباراة، خصوصا أنها تفصل الأهلي عن الوصول للمباراة النهائية.

وأشار البدري، إلى أن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، مشددًا على احترامه للفريق المنافس جيدصا، ويدرس كل كبيرة وصغيرة عنه.