“لهيطة” يكشف موعد إقامة معسكر الفراعنة استعدادًا لأوغندا

أوضح المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني أن سيتم الإعلان خلال أيام عن موعد بدء معسكر المنتخب استعداداً للقاء أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري في كمبالا و5 سبتمبر المقبل في برج العرب، على أن يقام المعسكر في برج العرب بالإسكندرية.

لهيطة يطمئن على استعدادت البعثة

وأكد لهيطة أن الاستعدادات لاستقبال المنتخب في كمبالا عاصمة أوغندا مطمئنة، مشيراً إلى أنه يتواصل يومياً مع السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر في أوغندا لمتابعة الأمور الخاصة بالمنتخب كالإقامة وملاعب التدريب.

وأضاف مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر تابع البطولة العربية التي شارك فيها ناديي الأهلي والزمالك وسيتابع مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس مصر، وأنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين منتصف الشهر الجاري قبل موعد الفيفا المحدد يوم 28 أغسطس فيما يتم الإعلان عن القائمة المحلية قبل هذا الموعد بخمسة أيام.

يذكر أن مصر تتصدر مجموعتها برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا في الجولة الأولى والثانية.