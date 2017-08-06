توتر في الجبلاية بعد قرار الحل.. واجتماع “الأربعاء” يحسم الأمر

قرر مجلس إدارة الاتحادال مصري لكرة القدم، عقد اجتماعًا، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الجبلاية، لمناقشة توابع قرار المحكمة الادارية بتأييد حكم حل المجلس، بسبب وجود أخطاء في العملية الانتخابية.

القضاء الإداري يرفض استشكالي الجبلاية

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت أمس رفض الاستكشالين المقدمين من قبل أعضاء الجبلاية، على حكم حل المجلس، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد قرار حل الجبلاية، على أن ينتظر المجلس قرار المحكمة الإدارية العليا يوم 10 سبتمبر المقبل فى الطعن المقدم لها من الجبلاية على حكم الحل.

ومن المقرر أن يبحث مجلس اتحاد الكرة، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، للحصول على تجديد الثقة من جانب الجمعية العمومية لحين انتهاء فترة المجلس فى 2020.

تجديد الثقة في المجلس

وتواصل أعضاء المجلس مع عدد كبير من الأندية عقب قرار القضاء الإدارى برفض الاستشكال على حكم الحل، وأكد مسئولو الأندية للأعضاء أنهم سيرسلون خطابات تطالب بإدراج بند تجديد الثقة فى المجلس، ليتم وضعه فى جدول الأعمال، ومن ثم تجديد الثقة فى المجلس لحين انتهاء دورته فى 2020.