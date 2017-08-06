أكد اليوناني سايكس، وكيل أعمال اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير لم يفسخ تعاقده مع إدارة القلعة البيضاء حتى الآن، نافيًا كل ما تردد بهذا الشأن.

مايوكا لم يفسخ عقده

وشدد سايكس، على أن اللاعب لم يفسخ تعاقده حتى الآن، بل يريد الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني للأبيض هو من يرغب في الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة مع زيادة عدد الاجانب، الأمر الذي ينافي لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تشير إلى انضمام ثلاثة لاعبين أجانب فقط.

مايوكا يحق له الحصول على مستحقاته كاملة

ونفي وكيل مايوكا، ما تردد حول اتفاق اللاعب مع النادي على التنازل عن مستحقاته، مؤكدا أن الأمر غير صحيح، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة.

ويحق للاعب الزامبي الحصول على قيمة عقده كاملة، في حالة فسخ التعاقد من جانب النادي، طبقصا للعقد المبرم بين الطرفين.

يذكر أنا لزمالك يضم في صفوفه حتى الآن، الغاني بنجامين أشيمبونج، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والايفواري رزاق سيسيه، والنيجيري معروف يوسف، والبوركينابي محمد كوفي.