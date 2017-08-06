الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع في مباراة مصر والمغرب

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية، بحضور 5 آلاف مشجع، لمباراة المنتخب المصري للمحليين، أمام المغرب، المقرر إقامتها يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2018 المقرر أن تستضيفها كينيا.

رباعي الأهلي ينضم للمحليين

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى الإسكندرية، غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة المغرب، على أن ينضم رباعي الأهلي عمرو بركات وهشام محمد وإسلام محارب وأحمد الشيخ، إلى معسكر الفراعنة، وفقًا للاتفاق مع الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة حسام البدري.

وتقام مباراة الذهاب بين المنتخبين، على ستاد الإسكندرية، وفقًا للتنسيق بين اتحاد الكرة والجهات الأمنية، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للمحليين أمام المغرب، يومي 13 و 18 من شهر أغسطس الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل بكينيا.

حمداه صدقي بديلًا لهاني رمزي

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسند المهام الفنية لمنتخب المحليين، لحماده صدقي، بعد إقالة هاني رمزي، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الجبلاية سبب مواعيد إقامة المعسكرات، ورفض ناجيي الأهلي والزمالك ضم لاعبيها إلى صفوف الفراعنة.