“عامر” يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدافع سموحة

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لانية للتفريط في محمود عزت، لاعب الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفي عامر، في تصريحات إذاعية، الانباء التي ترددت مؤخرًا حول فتح المفاوضات للاستغناء عن خددمات مدافع الفريق السكندري.

لانية للتفريط في محمود عزت

وأضاف عامر قائلًا، “محمود عزت يعتبر من الركائز الأساسية للفريق، ولا يجوز الاستغناء عنه، مشيرًا إلى أن الأهلي يرغب في ضمه لسد مكان احمد حجازي، إلا أن اللاعب مرتبط معنا بعقد، ولا نية للتفريط فيه”، مشددًا على أن النادي الأهلي من أكبر الأندية في سواء على المستوى العربي أو الأفريقي، لذلك لا يجب التفاوض مع لاعب يرتبط بعقد مع ناديه”.

وكانت أنباء ترددت، أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع محمود عزت، لينضم لأصحاب القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

الأهلي يوافق على رحيل حجازي

الأهلي وافق على رحيل أحمد حجازي، إلى ويست بروميتش، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويقدم مدافع منتخب مصر مستويات جيدة مع الفريق الإنجليزي حتى الآن.

يذكر أن الفريقين ستجمعهما مباراة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.