“عبد السلام”: مصير الشحات في أيدي المدير الفني

أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، أن بقاء حسين الشحات، ظهير أيمن الفيومي، داخل صفوف الفريق، ليس قراره، مؤكدًا أن الجهاز الفني الجديد بقيادة مؤمن سليمان هو صاحب القرار النهائي.

جهاز المقاصة يحسم مصير الشحات

وأكد عبد السلام، في تصريحات إذاعية، أنه لا يعلم موقف الشحات، بعد رحيل إيهاب جلال، خاصة أن الأخير كان يرفض التفريط في اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن القرار الآن في يد مؤمن سليمان، المدير الفني الجديد للفريق الفيومي.

وأوضح عبدالسلام قائلًا، “إيهاب جلال كان يرفض رحيل حسين الشحات قبل مغادرته، ولا أعلم موقف المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن هناك عروض من أحد القطبين، الزمالك طلب التعاقد مع حسين، ولكن إيهاب أبلغني بحاجته لخدماته”.

رئيس المقاصة يوضح موقف أنطوي

وعن عدد اللاعبين الأجانب، في الفريق خاصة انهم أصبحوا 4 لاعبين، بعد رفض الأهلي عودة الغاني جون أنطوي، أكد رئيس المقاصة، “في حال وافق الأهلي على استمرار إعارة أنطوي، سنقوم بإعارة لاعب آخر، بقرار من المدير الفني الجديد، وليس قراري”.

يذكر أن عدد اللاعبين الأجانب في فريق المقاصة، 4 لاعبين هم نانا بوكو، وباولين فوافي، وإيريك تراوري، بالإضافة إلى جون أنطوي.